باتنة..أحكام بين 12 و20 سنة بحق مضاربين في المواد الغذائية

أدانت محكمة باتنة عددا من المضاربين، بأحكام بين 12 سنة و20 سنة، وذلك في اطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.

وحسب بيان المحكمة عملا بأحكام المادة 11 فقرة 03 من قانون الاجراءات الجزائية ، يعلم وكيل الجمهورية لدي محكمة باتنة الرأي العام أنه في اطار مواصلة محاربة ظاهرة المضارية غير المشروعة قد تمت متابعة 5 متهمين بجنح التهرب الضريبي وتحرير فواتير وهمية و الحضارية غير المشروعة طبقا للمواد: 303و 305 من قانون الضرائب المباشرة و 24 ، 37 من ق 02/04 و 13، 12 من قانون 15/21.

بالإضافة الى متابعة 21 متهم بجنحة المشاركة في المضاربة الغير مشروعة، طبقا لنص المواد: 12 و 13 و 21 من قانون 15/21.

وحسب ذات البيان، فلقد صدر حكم يقضي بإدانة 4 متهمين بـ12 سنة حبس نافذ و مليوني دينار جزائري غرامة نافذة.

وإدانة 22 متهم بعشرون سنة حبس نافذ وخمس ملايين دينار جزائري والأمر بالقبض في حقهم مع الامر بنشر الحكم في احد الجرائد الوطنية طبقا للمادة 18 من قانون العقوبات و شطب السجل التجاري لكل واحد من المتهمين الذي لهم صفة التاجر والامر بالنفاذ المعجل لهذه العقوبة.