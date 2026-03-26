باتنة: إحباط محاولة تهريب أزيد من 21 ألف قرص “صاروخ” داخل خزان وقود

باتنة: إحباط محاولة تهريب أزيد من 21 ألف قرص “صاروخ” داخل خزان وقود
تمكنت الفرقة المتنقلة للجمارك بباتنة، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من حجز 21.240 قرص مهلوس من نوع بريغابالين. في عمليتين منفصلتين.

واسفرت العملية عن حجز 14.400 قرص كانت مخبأة داخل خزان وقود سيارة سياحية. وضبط 6.840 قرصًا كانت محملة على متن سيارة سياحية.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.

