باتنة: إحباط نقل 28 قنطار من أعواد التبغ المرحي الخام 

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببيطام من إحباط عملية تمرير شحنة من أعواد التبغ.

وحسب بيان لذات المصلحة، ترصد أفراد ذات الفرقة للكمية المحجوزة، عن طريق تنفيذهم دوريات على مستوى الطريق الوطني رقم 70 بالضبط بقرية أولاد جحيش.

أين تم توقيف سائق مركبة البالغ من العمر 36 سنة لمراقبة المركبة. أين لفت إنتباههم أنه يحمل على متنها أكياس من أعواد التبغ المرحي الخام.

وقدرت الكمية التي تم العثور عليها بـ28 قنطار و40 كلغ. أين طلبوا منه سند قانوني لممارسة هذا النشاط حيث صرح لهم بأنه لا يحوز عليه.

ليتم رفع ضد المعني جنحة الحيازة غير القانونية لأعواد التبغ دون سند قانوني. وجنحة ممارسة نشاط تجاري غير قار دون التسجيل في السجل التجاري وانعدام الفوترة. وتم اقتياده إلى مقر الفرقة لإتمام الإجراءات اللازمة.

وتم تسليم المحجوزات إلى مفتشية أملاك الدولة ببريكة. حيث قدرت القيمة المالية الإجمالية بحوالي (710000 دج) حسب السعر المتداول في السوق.