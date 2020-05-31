باتنة: إحصاء 549 منطقة ظل ورصد 2031 مشروع لفك العزلة عنها

تم إحصاء 549 منطقة ظل بباتنة، ورصد 2031 مشروع من بين الإحتياجات السكان، حسب الصفحة الرسمية للولاية على فايسبوك.

وقرر والي الولاية، توفيق مزهود، منح الأولوية لمشاريع الربط بمادتي الكهرباء والغاز، والإنارة العمومية، والربط بشبكات الصرف الصحي.

بالإضافة إلى التهيئة الحضرية، والتدفئة المدرسية والمطاعم والنقل المدرسي.

وتسهر مصالح الولاية على انتقاء المشاريع ذات الأولوية القصوى، لمباشرة عملية التسجيل وانطلاق الأشغال.

كما سخرت الولاية، متابعة دورية ومستمرة للمشاريع المنطلقة والمبرمجة، من خلال تطبيقة أصدرتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

ويأتي ذلك، لضمان تسليم المشاريع في الأجال الزمنية المتفق عليها.