باتنة.. إختفاء غامض لطفلة 11 سنة من العمر

يعيش سكان حي عدل بمدينة حملة 3 بباتنة منذ عشية أمس حالة استنفرار بعد الإختفاء الغامض للطفلة “دينا جابري”11 سنة.

والتي خرجت من شقتها عند حوالي الساعة الخامسة من مساء أمس الأحد بعد تناولها لمجة مسائية رفقة والدها، متوجهة الى ساحة الحي للعب.

لكن حسب شهادات أقربائها في لقاء مع النهار مساء أمس، فإن ابنتهم اختفت عن الأنظار مباشرة في ظروف غامضة.

وقال محدثونا أن الطفلة تعيش حياة عائلية مستقرة ولا تعاني من أي مشاكل نفسية ومتفوقة في دراستها بمتوسط معدل 16 من 20.

وهو ما زاد من غموض حالة الإختفاء هذه التي باشرت في شأنها مصالح الأمن تحقيقات معمقة.

كما أخذت بعين الإعتبار كل الفرضيات حتى منها فرضية الإختطاف.

هذا وناشدت عائلة الطفلة ” دينا ” جميع المعنيين بالعمل الجدي أكثر فأكثر.

لكشف لغزخيوط هذه الحادثة التي أعادت الى اذهان العائلات سيناريوهات سابقة للاختطافات كثيرة تعرض لها اطفال في عديد ولايات الوطن.