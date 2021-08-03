باتنة: إخماد الحريق الذي شبّ أمس بمنطقة حيدوسة

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية باتنة اليوم الثلاثاء، من إخماد الحريق الذي شبّ مساء أمس الإثنين، بمنطقة حيدوسة مخلفا إحتراق حوالي هكتار من الغطاء الغابي.

وفي بيان لمديرية الحماية المدنية لولاية باتنة، فقد “تمكنت فرق التدخل لوحدة مروانة مدعمة بالوحدة الرئيسية، وحدة حملة والرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات، بالإضافة الى أعوان الغابات وبمساعدة عدد من المواطنين من إخماد الحريق الذي شب مساء أمس بمنطقة حيدوسة.”

وأضاف البيان، أن “تدخل الحماية المدنية بكامل إمكانياتها حال دون إنتقال ألسنة اللهب لبعض البساتين المجاورة و لباقي ارجاء الغابة.”

وكشف ذات المصدر، عن تسجيل إحتراق حوالي هكتار من الغطاء الغابي ، مع إنقاذ جميع حقول وبساتين التفاح بالمنطقة.