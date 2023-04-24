باتنة.. إخماد حريق شب بمركب انتاج بيض التفريخ

نشب أمسية اليوم الإثنين، حريق على مستوى مركب انتاج بيض التفريخ مشيد بصفائح الزنك، ببلدية بولهيلات دائرة الشمرة في باتنة.

وقد تدخلت وحدات الحماية المدنية لأجل إخماد هذا الحريق الذي تسبب خسائر مادية متمثلة في نفوق ألاف من الصوص.

ووفقا لبيان ذات المصالح، فقد تم إخماد الحريق كليا ومنعه من الإنتشار في كافة أنحاء هذا المركب .

كما تم تسخير إمكانيات مادية معتبرة متمثلة في 06 شاحنات نجدة وسيارات إسعاف.

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