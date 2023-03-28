باتنة: إدانة التلميذ الذي طعن أستاذته بـ5 سنوات منها سنتان نافذة

أصدرت صبيحة اليوم محكمة جنايات الأحداث بمحكمة باتنة على مستوى القطب العمراني الجديد حملة 3 حكما في حق التلميذ الذي طعن استاذته في الظهر.

وقضى بإدانته بـ5 سنوات منها سنتان حبسا نافذا، وهي القضية التي شغلت الرأي العام قبل أسابيع. عندما قام التلميذ بطعن استاذتة في الظهر بخنجر داخل المتوسطة التي يتمدرس فيها ببلدية تاكسلانت. ليتم تحويل الضحية وقتها الى مستشفى نقاوس ثم مستشفى باتنة الجامعي. أين اجريت لها عملية جراحية معقدة كللت بالنجاح. بعد تسخير كل الإمكانيات المادية المطلوبة، والعناية الطبية اللازمة.