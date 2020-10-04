باتنة.. إدانة مشعوذ بعامين حبسا نافذا وسط إرتياح كبير بين سكان مروانة

اصدرت أمس محكمة مروانة بولاية باتنة حكما يقضي بالسجن النافذ في حق مشعوذ ستيني، مع غرامة مالية مقدارها 10 ملايين سنتيم.

وذلك بسبب تهم تتعلق بالنصب والاحتيال وممارسة الشعوذة والسحر، في قضية تعود الى أواخر الشهر الماضي،

عندما تمكنت مصالح الأمن الحضري الخارجي بوادي الماء دائرة مروانة بولاية باتنة من نصيب كمين محكم للمشعوذ في مسكنه المتواجد ببلدية وادي الماء، وضبطه متلبسا وبحوزته الكثير من الوسائل والأدوات والعقاقير والمواد التي يستعملها في السحر والشعوذة.

كما ضبطت بحوزته أيضا عددا كبيرا من صور نساء ورجال وأطفال يبدوا أنهم وقعوا ضحايا السحر والشعوذة، إضافة الى توقيف عدة زبائن معظمهم نساء،

تم الإستماع اليهم كضحايا خلال جلسة المحاكمة التي انتهت بإصدار الحكم المذكور وسط إرتياح كبير ابداه سكان دائرة مروانة عموما وبلدية وادي الماء على وجه الخصوص،

نظرا للضرر الكبير الذي ألحقه هذا المشعوذ بالمجتمع، كغيره من عشرات المشعوذين المنتشرين بكثرة عبر ربوع الولاية، حيث شمل أذى هؤلاء، الأطفال والنساء و الرجال والشيوخ وعائلات بأكملها،

وحتى مسؤولين من قطاعات مختلفة، بدليل ما تكشفه حملات تنظيف المقابر من من مئات الصور المواطنين ورؤوس الحيوانات وعقاقير مختلفة وحتى بقايا عظام بشرية خاصة الأطراف،

ما دفع بسكان إحدى بلديات الولاية الى وضع حراس على موتاهم عدة أيام منذ تاريخ الدفن الى غاية تحلل الجثة خوفا من نبش القبور وبتر أجزاء منها،

وبعد أن أصبح السحر والشعوذة حديث العام والخاص بين المواطنين عبر تراب الولاية، وبعد أن ارجع متابعون اسباب الكثير من الآفات الإجتماعية والظواهر السلبية الى السحر،

كالإنتحار والطلاق والعنوسة والعقم، تحركت المصالح الأمنية المختلفة وعلى رأسها الشرطة مدعومة بمطالب شعبية قوية،

وقامت بشن حملات توقيف عديدة مست أكثر من 10 سحرة بكل من باتنة وتكوت ورأس العيون وبريكة وغيرها، وسط آمال تحذوا المواطنين في مراجعة القوانين المجرمة لهذه الأفعال لتصبح أكثر صرامة ولما لا وصولها حد الإعدام.