باتنة: إدماج 279 موظف من مختلف الرتب على مستوى مختلف القطاعات الإدارية

أشرف والي ولاية باتنة، فريد محمدي، على عملية إدماج أزيد من 279 موظف من مختلف الرتب ومختلف القطاعات الإدارية، لفائدة الشباب حاملي الشهادات المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي.

وفي كلمة له ثمن الوالي هذه العملية التي تحمل الكثير من الدلالات الرمزية بالنسبة للموظفات والموظفين المستفيدين منها، والذين ما كادوا يتفرغون من إسهامهم الحاسم في ترقية العمل الإداري وتقديم خدمات جليلة في مجال سير المرفق العمومي وعصرنته.

كما جدد فيهم العزم على دعم الإدارة والمساهمة الفعالة في التكفل الأمثل واللَّائِقِ بالمواطنين، ودعم التنمية الإدارية التي تعتبر نواة التسيير.