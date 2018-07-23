باتنة.. إرتفاع متزايد في عدد حالات البوحمرون

استقبل اليوم الاثنين مستشفى سوناطوريوم بباتنة ما لا يقل عن 6 حالات جديدة للبوحمرون.

حيث قرر الفريق الطبي المعالج الابقاء على 4 منهم داخل المستشفى مع الامر بعزلهم ومنع زيارتهم من قبل الاهل والاصدقاء تفاديا للعدوى وضمانا للشفاء السريع.

وحسب المصادر التي أوردت الخبر فان هذا المستشفى يستقبل يوميا ما معدله 6 حالات بوحمرون من الجنسين ومن اعمار مختلفة، وايضا من عديد بلديات الولاية

وهذا وسط مخاوف من إنتشار هذا المرض على نطاق أوسع

وازدادت المخازف بعد استمرار تسجيل حالات من هذا المرض منذ ما لا يقل عن شهر ونصف.