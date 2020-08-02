باتنة.. إصابة شابين أثناء مشاركتهما في إخماد حريق غابة فيسديس

أصيب شاب في الثلاثينيات من العمر، من بلدية جرمة بباتنة، بكسر بليغ على مستوى الذراع أثناء مشاركته في عملية إخماد حريق غابة فيسديس.

ليتم نقل الشاب من طرف المواطنين وعناصر الحماية المدنية، إلى المستشفى ثم إلى عيادة خاصة، أين تكفلت جمعية خيرية بكامل تكاليف العملية الحراحية.

كما أصيب شاب آخر من حي بوعقال بحروق متفاوتة على مستوى قدمه، أثناء مشاركته في اخماد السنة اللهب.

يذكر أن عشرات الشباب من بلديات لازرو وفيسديس وحرمة وتاكسلانت في باتنة، توجهوا فرادى وجماعات إلى مواقع إشتعال النيران، وساهموا بقوة في محاصرة النيران واخمادها جنبا إلى جنب مع مصالح الغابات والحماية المدنية.