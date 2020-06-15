باتنة: إصابة شابين في اصطدام بين قطار وسيارة سياحية بعين ياقوت

أخبار الجزائر
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باتنة: إصابة شابين في اصطدام بين قطار وسيارة سياحية بعين ياقوت
بقلم سعيد حريقة

أصيب اليوم الإثنين شابين بجروح متفاوتة بعد اصطدام بين قطار وسيارة سياحية بعين ياقوت.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الشابان يبلغان من العمر (29 و 37 سنة على التوالي) أصيبا بجروح متفاوتة الخطورة منتصف نهار اليوم ، إثر حادث مرور وقع عند المخرج الشمالي لبلدية عين ياقوت عند سكة الحديد وهو موقع غير محروس, وتمثل الحادث في اصطدام بين قطار لنقل الوقود و سيارة سياحية.

وأضاف البيان، أنه تم إسعاف الجريحين بعين المكان من طرف مصالح الحماية المدنية لوحدة عين ياقوت، قبل تحويلهما الى القطاع الصحي للبلدية.


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