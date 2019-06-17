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باتنة : إصابة طالب بخنجر في إحتجاجات طلبة ضد مجموعة من المثليين

أخبار الجزائر
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باتنة : إصابة طالب بخنجر في إحتجاجات طلبة ضد مجموعة من المثليين
بقلم ن. سعيد حريقة

احتج ليلة الأحد إلى الإثنين عشرات الطلبة بإقامتي حملة 2و3 الجامعيتين بباتنة رفضا لما يزيد عن 40 طالب مخنث يقيمون معهم في نفس الاقامتين.

حيث طالب المحتجون بوضع حد للتصرفات غير السوية لهذه الفئة داخل الاقامات والساحات العامة بصورة تسيئ لسمعة الطالب والجامعة عموما.

و في خضم الاحتجاجات تلقى طالب ينحدر من مدينة نقاوس إصابة بليغة بآلة حادة على مستوى الوجه تطلب نقله إلى المستشفى لإخاطة الجرح.

ولم تهدأ الأوضاع في الإقامتين الا بعد تدخل أعوان الأمن، في احتجاج يعد الأوا من نوعه من حيث مطالبه المرفوعة والجهة المستهدفة.


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