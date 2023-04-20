باتنة: إصابة 20 تلميذا بتسمم غذائي في إبتدائية محمد لعرابة

أصيب أمس قرابة 20 تلميذا من مدرسة محمد لعرابة بدائرة راس العيون في ولاية باتنة بتسمم غذائي جماعي. ظهرت بسببه أعراص العياء والقيئ وآلام البطن على المتسممين.

من جهته فتحت في شأنه المصالح الصحية تحقيقا لتحديد أسبابه، حيث تم اقتطاع عينات من الوجبة الغذائية التي تناولها التلاميذ من بينها الجبن والفاصولياء.

علما أن مديرية الصحة سجلت فقط 12 حالة، في وقت تم فيه نقل الحالات الثمانية الأخرى الى العيادات الخاصة.