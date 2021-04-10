باتنة.. إصابة 31 شخصا بالحمى المالطية

سجلت المصالح الصحية ببلدية آريس في باتنة، إصابة 31 شخصا بمرض الحمى المالطية بعد تناولهم لحليب رؤوس ماعز مصابة بهذا المرض.

وأُصيب أشخاص من مختلف الأعمار ومن الجنسين تناولوا حليب رؤوس ماعز أثبتت التحاليل المخبرية أنها مصابة بهذا المرض.

وتم توزيع المرضى على مستشفيين إثنين، أين قدم لهم العلاج اللازم قبل مغادرة أغلبيتهم للمستشفيين بعد تماثلهم للشفاء.

وحسب رئيس القسم الفرعي الفلاحي لدائرة آريس في تصريح “للنهار”، فإن بعد ظهور المرض على 31 شخصا، تم اجراء تحاليل مخبرية على أكثر من 150 عينة من رؤوس ماعز.

فظهرت التحاليل بتأكيد 119 حالة، تم ذبح 40 رأسا منها، في انتظار استكمال عملية الذبح تباعا،.

وحسب نفس المصدر فإن مصالحه تنتظر نتائج تحاليل أخرى، لأكثر من 140 عينة جديدة.

مضيفا أنه على الموالين أن يكونوا عند مستوى المسؤولية، بالتقدم إلى المصالح المعنية من أجل التأكد من سلامة قطعانهم.

مشيرا إلى ضرورة العزل الفوري للقطيع وذبح الماشية، في حالة ثبوب إصابتهم، إذ لا يوجد حل غير ذلك.

علما أن حليب الماشية المصابة لا يجب شربه إلا بعد غليه على درجات حرارة عالية، ونفس الأمر بالنسبة للحومها.