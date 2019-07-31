عاجل

باتنة.. إصابة 40 شخص بتسمم غذائي بحديقة تسلية بجرمة

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
باتنة.. إصابة 40 شخص بتسمم غذائي بحديقة تسلية بجرمة
بقلم مصطفى.ق

أصيب أكثر من 26 شخص بتسمم غذائي بحديقة تسلية بجرمة في باتنة،المصابون أعمارهم  تتراوح ما بين 11 شهرا و 40 سنة.

وتم نقل المصابين  إلى مستشفى الولاية ومستشفى المعذر بباتنة، حيث سادت حالة استنفار في الوسط الصحي وفي الحماية المدنية لنقل وإسعاف بالمصابين.

سبب التسمم يحوم حول تناول المصابين لوجبة الغداء بمطعم حديقة التسلية، حيث يحتمل أن يكون المصابون  قد تناولوا دجاجا فاسدا بمطعم حديقة التسلية

وحسب أخر المعلومات التي وصلت لموقع النهار أون لاين، فإن حصيلة التسمم الغذائي قد إرتفعت إلى 40 مصابا، نقلوا كما ذكؤ سالفا لمستشفيات الولاية والمعذر.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=682940

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com