باتنة.. إصابة 40 شخص بتسمم غذائي بحديقة تسلية بجرمة

أصيب أكثر من 26 شخص بتسمم غذائي بحديقة تسلية بجرمة في باتنة،المصابون أعمارهم تتراوح ما بين 11 شهرا و 40 سنة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الولاية ومستشفى المعذر بباتنة، حيث سادت حالة استنفار في الوسط الصحي وفي الحماية المدنية لنقل وإسعاف بالمصابين.

سبب التسمم يحوم حول تناول المصابين لوجبة الغداء بمطعم حديقة التسلية، حيث يحتمل أن يكون المصابون قد تناولوا دجاجا فاسدا بمطعم حديقة التسلية

وحسب أخر المعلومات التي وصلت لموقع النهار أون لاين، فإن حصيلة التسمم الغذائي قد إرتفعت إلى 40 مصابا، نقلوا كما ذكؤ سالفا لمستشفيات الولاية والمعذر.