باتنة.. إصابة 5 أشخاص في حريق محلات تجارية

أصيب خمسة أشخاص في حريق محلات تجارية، وقع زوال اليوم الخميس، بحي 84 مسكنا في باتنة.

وأفاد بيان للحماية المدنية عبر صفحتها على فيسبوك، بأن مصالحها تدخلت على الساعة 13سا 53د، من أجل إخماد حريق شب بمحلات تجارية بالمكان المسمى حي 84 مسكنًا، بلدية ودائرة باتنة.

وتم إخماد الحريق ومنع انتشاره، مع إصابة 5 أشخاص من جنس ذكر تتراوح أعمارهم بين 19 و45 سنة. يعانون من ضيق في التنفس. تم إسعافهم في عين المكان ونقلهم ألى المستشفى المحلي.

وسخرت مصالح الحماية المدنية لهذا التدخل 11 شاحنة إطفاء وسيارتا إسعاف.