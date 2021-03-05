باتنة.. إكتشاف بؤرتين لوباء إنفلونزا الطيور بوادي الطاقة وسريانة

سجلت ولاية باتنة اليومين الأخيرين بؤرتين لوباء أنفلونزا الطيور بكل من بلديتي وادي الطاقة وسريانة.

وعقد إجتماعا اليوم صباحا في مقر الولاية ضم كل الفاعلين في القطاع الفلاحي من المصالح الفلاحية والبيطرة والغابات.

تم خلال هذا الاجتماع الذي حضرته “النهار”، الحديث بالتفاصيل عن البؤرتين المكتشفتين، مع التطرق إلى سبل وضع حد لانتشار الوباء.

بالإضافة إلى تفعيل مخطط الحماية والتدخل المسطر مباشرة بعد اكتشاف بؤرة ولاية أم البواقي قبل أيام.

وتم خلال الإجتماع الكشف عن نتائج التحاليل التي أجريت على طيور مهاجرة وجدت ميتة ببلدية وادي الطاقة، والتي أثبتت أن سبب نفوقها هو وباء انفلونزا الطيور.

أما في بلدية سريانة، فقد تم اكتشاف بؤرة الوباء داخل حظيرة تربية دجاج الزينة.