باتنة: إلتماس 5 سنوات سجنا نافذا لمدير الحفظ العقاري ومحام بتهمة الرشوة

مثل صبيحة اليوم مدير الحفظ العقاري لولاية باتنة أمام محكمة الجنح عن تهمة تتعلق بتلقي رشوة، في قضية تعود إلى أسابيع قليلة مضت عالجها مصالح الأمن.

وتتعلق بتلقي المتهم رشوة بحوالي 200 مليون سنتيم من طرف مواطن مقابل تسهيل إجراءات معالجة ملفه. وكان ضمن هذه القضية متهم آخر لعب دور الوسيط ومحام لايزال في حالة فرار.

يذكر أن دفاع المتهمين التمسوا البراءة لموكليهم لانعدام حالة التلبس وغياب الأدلة. ليتم وضع القضية في المداولة للنظر.