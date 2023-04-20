باتنة: إلتماس 7 سنوات سجنا نافذا في حق المحافظ العقاري لدائرة بريكة

إلتمس صبيحة اليوم وكيل الجمهورية لدى محكمة نقاوس الابتدائية بولاية باتنة تسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا في حق المحافظ العقاري لدائرة بريكة.

وتوبع المحافظ العقاري بتهمة الإقرارات الكاذبة وبسوء إستغلال الوظيفة ومنح وثيقة لشخص يعلم أنها ليست له. في قضية تعود إلى رسالة بعث بها مواطن إلى وزارة المالية إشتكى فيها شبهة تزوير دفترين عقاريين ما حرمه من حقه في التركة.

فقامت وزارة المالية بناء على تلك الشكوى بطلب الرد عليها من طرف المحافظ العقاري بريكة. وهذا الأخير أجاب أن منح الدفترين القاريين للمتهم الثاني كان بناء على حكم ممهور بالصيغة التنفيذية. رغم أن ذلك الحكم لم يكن كذلك، لأنه ملغى بقرار عدم الإختصاص النوعي الصادر عن المجلس القضائي.

علما أن العقار موضوع النزاع قام المتهم الأول المتوفى بعد أن إستولى عليه سنة 2016 بدفترين عقاريين غير صحيحين. قام بمنحه لزوجته بعقد هبة.