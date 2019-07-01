باتنة: إلياس زياني أعلى معدل في البيام وطنيا حافظ لكتاب الله ويحلم أن يكون طبيبا

كشف مساء اليوم التلميذ النابغة إلياس زياني، ابن مدينة عين التوتة بولاية باتنة، صاحب أعلى معدل على المستوى الوطني

في امتحان شهادة البيام، بـ19.69، عن حلمه في أن يصبح طبيبا، يعالج المرضى خاصة الفقراء منهم، مرجعا هذا النجاح الباهر

إلى الله عز وجل أولا، ثم إلى ما تلقاه من دعم من طرف والديه، اللذين غمرتهما السعادة بعد اطلاعهما

على نتيجة ابنهما إلياس، الذي لم ينس فضل أساتذته وعموم الأسرة التربوية، بمتوسطة يوسف زيغود بحي النصر بمدينة عين التوتة،

والتي قالت مديرتها نعمة موراد، أن النتيجة المشرفة للنابغة إلياس كانت متوقعة نظرا لمسيرته التعليمية المتفوقة على مدار أربعة سنوات،

وكذا نظير انضباطه وأخلاقه وحسن سلوكه، وهو أمر ليس بالغريب على من حفظ كتاب الله كاملا،مثلما فعل التلميذ إلياس زياني

الذي بدأ حفظ القرآن الكريم منذ سن الخامسة.