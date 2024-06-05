باتنة: إنتشال جثة شاب من داخل بحوض سقي بتازولت

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية باتنة من إنتشال جثة غريق بحوض سقي بتافرنت بلدية ودائرة تازولت.

وحسب بيان ذات المصالح تدخلت على الساعة 19سا و00 دقيقة من أجل عملية إنتشال جثة غريق بحوض سقي بالمكان المسمى تافرنت .

وتم انتشال وإخراج جثة الغريق اليوم في حدود الساعة 19سا و25دقيقة، الضحية متوفى يبلغ من العمر 36 سنة تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وسخرت ذات المصالح لهذه العملية فرقة الغطاسين، سيارة إسعاف طبية، وشاحنة تدخل.