باتنة: إنحراف سيارتين سياحيتين يخلف جريحين في حالة خطرة
وقع مساء أمس الخميس في الطريق الاجتنابي لولاية باتنة حادث مرور خطير خلف جريحين إثر انحراف و انقلاب سيارتين سياحيتين .
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وقع مساء أمس الخميس في الطريق الاجتنابي لولاية باتنة حادث مرور خطير خلف جريحين إثر انحراف و انقلاب سيارتين سياحيتين .
https://www.youtube.com/watch?v=Mu7Tu42BOuA
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