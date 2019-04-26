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باتنة: إنحراف سيارتين سياحيتين يخلف جريحين في حالة خطرة

أخبار الجزائر
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باتنة: إنحراف سيارتين سياحيتين يخلف جريحين في حالة خطرة
بقلم وافي مهاجري

وقع مساء أمس الخميس في الطريق الاجتنابي لولاية باتنة  حادث مرور خطير خلف جريحين إثر انحراف و انقلاب سيارتين سياحيتين .


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