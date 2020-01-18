باتنة.. إنقاد 4 نساء من عائلة واحدة من الموت بغاز أحادي أكسيد الكربون

تم مساء اليوم، إنقاذ 4 نساء من عائلة من الموت بغاز أحادي أكسيد الكربون بباتنة.

النساء الاربعة تعرضن لتسمم بغاز المنبعث من سخان الماء بشقتهن العائلية المتواجدة بإحدى عمارات عدل 1000 مسكن حي بوزوران بباتنة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية بالمركز المتقدم والوحدة الرئيسية باتنة، في حدود الساعة التاسعة إلا الربع مساء “20سا و45د”.

النساء تتراوح أعمارهن ما بين 20 سنة و67 سنة، وجدن في حالة صعوبة في التنفس مع حالة غثيان.

وتم تقديم الإسعافات الأولية الضرورية مع نقلهن إلى المركز الإستشفائي الجامعي باتنة.