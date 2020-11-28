باتنة: إنقاذ أم وبناتها الثلاث من الاختناق بالغاز

أنقذت مصالح الحماية المدنية لولاية باتنة، اليوم السبت، 4 أشخاص من عائلة واحدة مختنقين بالغاز.

وحسب الحماية المدنية يتعلق الأمر بأم تبلغ 40 عاما، وثلاث بنات، جراء اختناقهن بغاز اكسيد الكاربون المنبعث من المدفأة.

وتم اسعاف الضحايا بعين المكان وتحويلهن الى عيادة المدنية من طرف مصالح الحماية المدنية.

وذكرت الحماية المدنية المواطنين بضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية ، مع الحرص على ترك منافذ للتهوية.

للإشارة، فقد تدخلت مصالح نفس الجهاز لتقديم الإسعافات الأولية لـ 23 شخصا اختنقوا على إثر استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، يتعلق الأمر بكل من ولايات أم البواقي، بجاية، النعامة، قالمة، باتنة، وكذا ولاية الجلفة.