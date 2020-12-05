باتنة: إنقاذ إمرأة وإبنتيها من الموت المحقق إختناقا بالغاز في الشمرة    

تمكنت مصالح الحماية المدنية بباتنة من إنقاذ إمرأة وابنتيها اثر اختناقهن بغاز أول اكسيد الكاربون، المنبعث من مدفأة مسكنهن العائلي.

وحسب ذات المصالح الحادث عصر اليوم السبت بحي لاسيتي بلدية الشمرة بذات الولاية.

الحادث خلف تعرض إمرأة تبلغ من العمر 53 من العمر وابنتيها عمرهما مابين 18 و22 سنة إلى إخنتاق جراء الغاز المنبعث من مدفأة.

وتم اسعاف الأم وابنتها بعين المكان من طرف مصالح الحماية المدنية قبل تحويلهن الى عيادة المدينة.

ووفق المعاينة الاولية لذات المصالح فإن أسباب التسرب للغاز يعود الى انسداد مدخنة المسكن.