باتنة: إنقاذ ثلاثيني من الاختناق بالغاز

تمكنت فرق التدخل للوحدة الثانوية منعة، اليوم الأربعاء، من إنقاذ حياة شخص في 30 من العمر، جراء تسمم حاد بالغاز.

وحسب بيان الحماية المدنية، فقد تسرب الغاز من قنوات تصريف الغازات المحترقة لمدفأة المسكن العائلي للشاب بقرية شالمة (منعة).

وتم اسعاف الضحية بعين المكان قبل تحويله على جناح السرعة الى عيادة المدينة.

ونصحت مديرية الحماية المدنية عامة المواطنين الى اتباع التدابير الوقائية اللازمة في مختلف التوصيلات.

وشددت على عدم تمديد القنوات على مسافة طويلة أو تمريرها بين الغرف أو سدها بأشياء خارجية.