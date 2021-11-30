باتنة: إنقاذ زوجين من الاختناق بالغاز

تمكنت ليلة اليوم، فرق التدخل للوحدة الثانوية مروانة لولاية باتنة من إنقاذ زوجين من الاختناق بالغاز.

وفي بيان للحماية المدنية لذات الولاية، فإن الزوجين يبلغان من العمر (33 و 40 سنة) على التوالي، تعرضا لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكاربون المنبعث من مدفأة مسكنهما العائلي ببلدية حيدوسة.

وفي هذا السياق أضاف البيان أنه تم اسعاف الضحيتين بعين المكان قبل تحويلهما الى مستشفى المدينة.

كما تذكّر الحماية المدنية المواطنين بضرورة مراقبة جميع التوصيلات، مع الحرص على ترك منافذ للتهوية في جميع الظروف.

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وفاة أم وإبنتيها إختناقا بالغاز في سعيدة

لقي 3 أشخاص من عائلة واحدة حتفهم إختناقا بغاز أحدي اكسيد الكربون بحي الإخوة صديق ببلدية سعيدة بذات الولاية.

وحسب مصالح الحماية المدنية الحادث وقع في حدود الساعة 17 و17 د بحي الإخوة صديق وتمثل في تسرب الغاز داخل المنزل العائلي. وخلف الحادث وفاة أم وبنتيها بعد إستنشاقهم للغاز.

وعلى إثر ذلك تدخل ذات المصالح من أجل إجلاء الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الولاية .من جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيق في الحادث.

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توفيت عروس جزائرية في مقتبل العمر، بعد 48 ساعة فقط من حفل زفافها، إختناقا بالغاز.

الضحية تزوجت الخميس الماضي، قادمة من بلدية قصر بلزمة إلى بيت زوجها بقرية أولاد منعة ببلدية وادي الماء، في ولاية باتنة.

وتوفيت العروس، بسبب تسرب الغاز في بيتها الذي جاءت إليه عروسا قبل 48 ساعة.

لتشاء الأقدار أن ترحل العروس، من البيت الذي دخلت إليه بالفستان الأبيض، بالكفن الأبيض.