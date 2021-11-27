باتنة: إنقاذ سيارات عالقة بمرتفعات ثنية الرصاص بسبب الثلوج

تدخلت صبيحة اليوم السبت وحدة للحماية المدنية لدائرة آريس، من أجل إنقاذ سيارات عالقة على مستوى مرتفعات ثنية الرصاص بباتنة. بسبب تراكم الثلوج.

وأفادت إذاعة باتنة الجهوية عبر صفحتها الرسمية على “الفايسبوك”، أن الوحدة الثانوية لدائية أريس، تدخلت من أجل إنقاذ سيارات عالقة. على مستوى مرتفعات ثنية الرصاص بالطريق الوطني رقم 87.

كما قال ذان المصدر، فإن السيارات علقت بسبب تشكل طبقة كثيفة من الجليد والثلوج، وتم تقديم يد المساعدة لهم. كما تسببت سوء الأحوال الجوية والثلوج في عرقلة حركة السير.

إقرأ أيضا:

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، في تنبيه لها، من تساقط أمطار رعدية غزيرة على المناطق الجنوبية. كما ستصل كمية الأمطار المرتقبة تصل إلى 40 ملم محليا بداية من منتصف النهار إلى غاية فجر يوم غد الأحد.

وأضافت المصلحة، أن 7 ولايات جنوبية، ستشهد أمطار رعدية على كل من الوادي، ورقلة، تقرت، المنيعة. إضافة إلى تيميمون، بني عباس، أدرار.

ومن جهة ثانية، حذرت المصلحة ذاتها، من هبوب رياح قوية على السواحل تتعدى 60 كلم/سا. وهذا بداية من التاسعة صباحا إلى غاية منتصف الليل.

كما ذكر التنبيه، أن الولايات المعنية هي كل من تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم. إضافة إلى الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس.

أما اليوم السبت فالأجواء غائمة وممطرة وباردة على كل ولايات الوطن مع تساقط ثلوج على مرتفعات التي تتجاوز 900 متر. ويتراوح سمكها مابين 10 و15 سنتمتر، خاصة على مرتفعات البيض، تيارت والنعامة

كما ستعرف درجات الحرارة تراجعا ملحوظا بسبب الإضطراب الجوي

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp