باتنة.. إنقاذ شخصين سقطا في بئر جاف بعمق 25 متر

نجحت مصالح الحماية المدنية بولاية باتنة، في إنقاذ شخصين سقط ببئر جاف بعمق 25 متر, حسبما كشفت عنه المصالح ذاتها.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الضحيتين سقطا ببئر جاف بحي عرعار طريق قسنطينة بلدية و دائرة باتنة.

وفور تلقيها نداء، يفيد بسقوط شخص في بئر جاف عمقه 25 متر، تدخلت المصالح ذاتها لانقاذ الطفل البالغ من العمر 06 سنوات وشخص اخر علق في البئر بعد نزوله لمحاولة انقاذه.

وقد تم انقاذ الضحيتين و اسعافهما في عين المكان، قبل تحويلهما الى المستشفى المحلي لتلقي العلاج اللازم .