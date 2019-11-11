باتنة: إنقاذ عائلتين من التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون

أنقذت مصالح الحماية المدنية لولاية باتنة، عائلتين من التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون.

وتم إنقاذ عائلة مكونة من الأم 39 سنة وثلاثة أبناء: بنتان (08) سنوات و(04) سنوات ورضيع طفل (يومين).

وسجل انبعاث غاز أحادي أكسيد الكربون من مدفأة متواجدة ببهو الطابق الثاني بمنزل (R+3) ملك لسيدة عجوز (70) سنة.

وعثر على العائلة في حالة غثيان، تم تقديم لهم الإسعافات الأولية الضرورية ونقلهم إلى المركز الإستشفائي الجامعي باتنة.

كما تدخلت الإسعافات، لإنقاذ عائلة تتكون من (04) أفراد الأب (37) سنة والأم (35) سنة وبنتان (12) سنة و(08) سنوات.

وسجل انبعاث غاز أحادي أكسيد الكربون من سخان الماء المتواجد في مطبخ بالطابق الثاني بمنزل (R+2) ملك لشيخ (64) سنة.

وعثر على الضحايا في حالة غثيان، تم تقديم لهم الإسعافات الأولية، ونقلهم من طرف الإسعافات، إلى المركز الإستشفائي الجامعي باتنة.

وحذرت الحماية المدنية من هذا الغاز القاتل، داعية لأخذ الحيطة والتقيد بالإرشادات، في كيفية إستعمال وسائل التدفئة والتأكد من سلامتها.