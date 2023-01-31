باتنة: إنقاذ 06 أفراد من عائلة واحدة إستنشقوا الغاز
بقلم أمينة داودي
تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية باتنة اليوم الثلاثاء من أجل إسعاف عائلة استنشقوا غاز أحادي أكسيد الكربون.
وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تدخلت بالمكان المسمى بلدية تيمقاد، من أجل إسعاف و إجلاء 06 أشخاص تعرضوا إلى تسمم جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من سخان المآء غير موصول بقناة صرف الغازات المحترقة.
وأضافتذات المصالح، أن الضحايا هم زوجان و 04 أبنآء تتراوح أعمارهم من 01 إلى 41 سنة. تم اسعافهم و نقلهم إلى عيادة المدينة.
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