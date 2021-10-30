باتنة: إنقاذ 3 أشخاص من الموت المحقق إختناقا بالغاز في حي المجاهدين

تمكنت مصالح الحماية المدنية اليوم من إنقاذ 3 أشخاص من عائلة واحدة جراء إستنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون بولاية باتنة.

وحسب ذات المصالح الحادث وقع على مستوى حي المجاهدين وسط مدينة باتنة. وتمثل في تعرض 3 أشخاص لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكاربون المنبعث من سخان الماء المتواجد داخل مطبخ مسكنهم العائلي.

وعلى جناح السرعة قام اعوان الحماية المدنية من إسعاف الضحايا الذين تتراوح اعمارهم مابين 6 ، 13و 44سنة بعين المكان قبل تحويلهم الى المستشفى الجامعي.