باتنة.. إنقاذ 4 أشخاص من الإختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون خلال يومين

سجلت مصالح الحماية المدينة لولاية باتنة إنقاذ 4 أشخاص من الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وتدخلت أمس الوحدة الثانوية الجزار لأجل إسعاف، إنقاذ وإجلاء شخصين من عائلة واحدة: شابة تبلغ من العمر23 سنة، وطفلة في الـ 05 سنوات من العمر، وجدا في حالة صعوبة في التنفس، بسبب إستنشاقهما غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء متواجد في منزل عائلي.

وتم نقلهما بعد إسعافهما في عين المكان، من هذا الأخير بحي أول نوفمبر وسط المدينة بلدية ودائرة الجزار إلى العيادة المتعددة الخدمات الجزار.

كما تدخلت الوحدة الرئيسية والمركز المتقدم باتنة لأجل إسعاف، إنقاذ وإجلاء سيدة تبلغ من العمر 40 سنة، وجدت فاقدة للوعي، بسبب استنشاقها غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء متواجد بمنزلها العائلي.

وتم نقلها بعد إسعافها في عين المكان، من هذا الأخير بحي سوناتيبا عمارة رقم 03 بلدية ودائرة باتنة إلى المركز الإستشفائي الجامعي باتنة.

وتدخلت اليوم، الوحدة الثانوية رأس العيون لأجل إسعاف، إنقاذ وإجلاء سيدة تبلغ من العمر 42 سنة، وجدت في حالة صعوبة في التنفس، بسبب استنشاقها غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة غاز البوتان متواجدة بمنزلها العائلي ذو طابق أرضي، وتم نقلها بعد إسعافها في عين المكان، بدشرة أولاد بوترعة بلدية الرحبات دائرة رأس العيون إلى مستشفى رأس العيون.