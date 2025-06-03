باتنة: إيداع تلميذ وشريكه الحبس بتهمة الغش في امتحان الرياضيات

تم إيداع تلميذ اجتاز شهادة التعليم المتوسط الحبس رفقة شريكه بتهمة الغش في امتحان مادة الرياضيات.

وحسب بيان لمحكمة بريكة، فأعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة بريكة الرأي العام أنه في إطار مكافحة جرائم المساس بنزاهة الامتحانات، تم بتاريخ 01 جوان 2025 ضبط المدعو (ب، م ل) طالب، متلبسا بالغش أثناء اجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط في مادة علوم الرياضيات. باستعمال سماعة بلوتوث مزودة بشريحة هاتف نقال. بمساعدة المدعو (ب، ع) من اجل تزويده عن بعد بالأجوبة عن الأسئلة المطروحة.

وبتاريخ 03 جوان 2025 و بعد تقديم المشتبه فيهما. حيث تمت متابعتها لارتكابها جنحة المساس بنزاهة الامتحانات للتعليم المتوسط بتسريب مواضيع و أجوبة باستعمال وسائل الاتصال. وإحالتهما للمحاكمة عن طريق إجراءات المثول الفوري.

وبعد مثولهما أمام قاضي المثول الفوري، قرّر تأجيل القضية ليوم 10 جوان 2025. لاستدعاء الشاهدة “ب.ع” مع الأمر بوضعها رهن الحبس المؤقت.