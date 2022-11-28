باتنة: إيداع محام ومدير المحافظة العقارية الحبس في قضية رشوة

أصدرت مساء أمس الأحد، غرفة الإتهام بمحلس قضاء باتنة، أمرا يقضي بإحالة المحامي “ز. و”. ومدير الحفظ العقاري “ق ب” الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهما لاحقا.

وتم الإشتباه في تورط مدير الحفظ العقاري في قضية تلقي رشوة مقابل تسوية وضعية عقار. والاشتباه في لعب المحامي دور الوسيط في نقل مبلغ الرشوة. وهي القضية التي عالجتها مصالح الأمن قبل عدة اسابيع.

كما كان قاضي التحقيق قد أمر بوضع المتهمين تحت الرقابة القضائية، وبعد الطعون وتحويل القضية الى غرفة الاتهام، أصدرت هذه الأخيرة مساء أمس أمر الإيداع في انتظار المحاكمة.