باتنة.. إيداع مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ببريكة الحبس

أودع قبل قليل من نهار اليوم الثلاثاء قاضي التحقيق لدى محكمة بريكة الإبتدائية مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ببريكة الحبس المؤقت.

فيما أمر بوضع موظفين من بينهما مقتصد المؤسسة تحت الرقابة القضائية، وذلك بتهمة إبرام صفقات غير قانونية للحصول على امتيازات.

وأيضا قبول مزية غير مستحقة، وكذا إستغلال النفوذ والمنصب،

في قضية كشفتها تحقيقات المصالح الأمنية عقب شكوى تقدم بها في وقت سابق مقاول طالب قال فيها أنّ إدارة المستشفى.

اين تماطلت الإدارة في تسديد ديونه المقدرة بحوالي 400 مليون سنتيم نتجت عن قيامه بأشغال ترميم عدد من المرافق الصحية التابعة للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية.

وبعد التحقيق في هذه الشكوى كشف المحققون جملة من الخروقات التي اودع على أساسها المدير الحبس ووضع الموظفان تحت الرقابة القضائية.