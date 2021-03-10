باتنة.. إيداع 3 أشخاص الحبس بتهمة ترويج لحوم الحمير والبغال

أمرت مساء اليوم الأربعاء، الجهات القضائية المعنية على مستوى محكمة باتنة الابتدائية بإيداع 3 أشخاص الحبس المؤقت.

وتم إيداع المعنيين، الحبس، عن تهم تتعلق بترويج لحوم حمير وبغال وبيعها على أساس أنها لحوم عجول وأبقار.

كما قام المشتبه فيهم، ببيع هذه اللحوم، كنقانق ولحم مفروم لتضليل المستهلك.

وكانت مصالح الدرك الوطني، قد تمكنت من توقيف المتهمين قبل 3 أيام، وقامت باقتحام مذبحهم السري المتواجد على مستوى حي لمباركية بمدينة باتنة.

أين عثرت على “6 جزرات” للحمير والبغال والاحصنة، وكمية كبيرة من الاحشاء بمقدار اجمالي بلغ 18 قنطار.

وصدمت هذه الحادثة الرأي العام المحلي والوطني عشية شهر رمضان الكريم.

ويأتي ذلك، وسط تساؤلات عن المدة التي قضاها المتهمون، في ذبح الأحمرة وترويجها عبر عدة مناطق مختلفة.