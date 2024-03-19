باتنة.. اختناق 5 أشخاص بغاز المدينة المتسرب من “الطابونة”

أصيب خمسة (05) أشخاص، من عائلة واحدة بضيق في التنفس، جراء استنشاق الغاز المتسرب من أنبوب موقد طهي ( طابونة) بشقة في ولاية باتنة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 04سا32د، من أجل حادث إختناق بغاز المدينة. المتسرب من أنبوب موقد طهي ( طابونة) بشقة في الطابق الأرضي لعمارة متكونة من R+4 بحي 200 مسكن إجتماعي عمارة 08. بلدية و دائرة مروانة.

حيث خلف الحادث إختناق 05 أشخاص من عائلة واحدة لهم صعوبة في التنفس تتراوح أعمارهم مابين 03 سنوات و 39 سنة تم اسعافهم و نقلهم الى المستشفى المحلي.

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