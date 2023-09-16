باتنة.. اخماد حريق مستودع لصناعة الإسفنج والصوف ببريكة

تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم، على الساعة 16سا00د من أجل إخماد حريق مستودع لصناعة الاسفنج والصوف المنتوف بولاية باتنة.

وذلك على مستوى المنطقة الصناعية بريكة مصنع العواني بلدية ودائرة بريكة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فإن التدخل السريع لإسعافتها مكن من اخماد الحريق على مستوى المستودع الاول ومنع انتشاره الى المستودعات السبعة المجاورة له.

هذا وخلف الحريق اصابة شخصين بحروق متفاوتة واصابة اخر بضيق في التنفس تم إسعافهم ونقلهم الى المستشفى المحلي.