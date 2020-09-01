باتنة.. استرجاع أزيد من 5000 قطعة نقدية أثرية وحجز 2.35 كلغ من الكيف المعالج

تمكنت مصالح الأمن بباتنة، من استرجاع 5020 قطعة نقدية أثرية وحجز 2.35 كلغ من الكيف المعالج في عمليتين منفصلتين.

ووفق بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لذات السلك الأمني، اليوم الثلاثاء نقلا عن وكالة الأنباء، فإن العملية قامت بها فرقة البحث والتدخل.

وأوضح البيان بأن الفرقة تلقت معلومات تفيد بأن شخصين عمرهما 37 و41 سنة من مدينة خنشلة على متن مركبة سياحية بصدد بيع قطع أثرية نقدية.

ليتم توقيف المشتبهين فيهما بمنطقة “بولفريس” ببلدية أولاد فاضل التابعة لدائرة تيمقاد بحوزتها المحجوزات ومبلغ مالي قدره 27.500 دج.

وأوقفت فرقة قمع الإجرام في عملية أخرى شخصا عمره 37 سنة بحي بوعقال 3 بباتنة، مع حجز 2.35 كلغ من “الكيف المعالج”.

بالإضافة إلى ساطورين و7 سكاكين من الحجم الكبير وسيف ومبلغ مالي بقيمة 840 ألف دج من عائدات الترويج.

وأوضح البيان بأنه جرى تقديم المشتبه فيهم الثلاثة بعد استيفاء إجراءات التحقيق أمام الجهات القضائية بإقليم الاختصاص.