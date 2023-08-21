تم أمس الأحد، بولاية باتنة، استرجاع طائر عقاب الصرارة، من طراف أعوان إقليم الغابات تازولت.

وحسب الصفحة الرسمية لمحافظة الغابات لولاية باتنة، فقد تم نقله إلى العيادة الحيوانية بجرمة. ووضعه في الحجر الصحي وهذا لفحصه من طرف بيطري الحظيرة الوطنية بلزمة.

وعقاب الصرارة هي من الطيور المهددة بخطر الانقراض وهي محمية. بموجب المرسوم التنفيذي رقم 12-235 المؤرخ في 24 ماي 2012 الذي يحدد قائمة الأصناف الحيوانية الغير أليفة المحمية.

ويعتبر عقاب الصرارة من الجوارح المعششة الصيفية حيث يتغذى عقاب صرارة على الثعابين بشكل أساسي كما يوحي اسمه. فهو يتناول عادة الثعابين غير السامة بشكل رئيسي خلافاً لبعض أنواع العقاب الأخرى كطائر الصرارة البني. أو عقاب الأفاعي البني.

كما يمكن له تناول الزواحف الأخرى كالسحالي والحرباء، والأبراص. إضافة إلى البرمائيات، ويمكن له كذلك افتراس الثدييات كالقوارض، والأرانب، والقنافذ، واللافقاريات كالديدان الألفية.

وتساهم هذه السلوكيات الإيجابية في الحفاظ على الثروة الحيوانية التي تزخر بها بلادنا.