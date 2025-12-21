باتنة.. الإطاحة بأحد أكبر مروجي المخدرات وضبط أزيد من 56 ألف كبسولة مهلوسات

تمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية باتنة و بالتنسيق المحكم مع وحدات الجيش الوطني الشعبي مؤخرا من توقيف أحد كبار مروجي المؤثرات العقلية، أين تم العثور بحوزته على 56550 كبسولة من المؤثرات العقلية.

وحسب بيان لمصالح الأمن، العملية المنفذة جاءت عقب ورود معلومات مؤكدة إلى عناصر المصلحة. تفيد بتخزين أحد مروجي المخدرات لشحنة كبيرة من المؤثرات العقلية بمسكنه العائلي. ليتم عقب التنسيق العملياتي الفعال مع وحدات الجيش الوطني الشعبي. إلى وضع خطة محكمة أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيه ومقر سكناه.

وبالتنسيق مع النيابة المختصة، تم تفتيش مسكن المشتبه فيه، أين تمّ ضبط كمية معتبرة من المؤثرات العقلية. من نوع ” بريغابلين” قدرت ب 56550 كبسولة، كانت مخبأة بإحكام في إحدى زوايا منزله العائلي المتواجد بأحد أحياء مدينة باتنة، أين كان يستغله كمخزن لترويج هذه السموم وسط الشباب.

كما أسفرت العملية المنجزة تحت إشراف النيابة المختصة، عن ضبط كمية أخرى من المخدرات الصلبة (كوكايين)، خراطيش من الصنف الخامس دون مبرر شرعي.

بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، تمّ تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المحلية.

