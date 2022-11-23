باتنة: الإطاحة بثلاثة أشخاص وحجز 110 قنطار فرينة موجهة للمضاربة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأمدوكال بولاية باتنة، من حجز 110 قنطار من مادة القمح اللين (فرينة) كانت على متن شاحنة نوع سوناكوم k120.

الشاحنة كانت متوجهة من بلدية مقرة ولاية مسيلة بإتجاه بلدية ولاد جلال مرورا ببلدية أمدوكال ولاية باتنة موجهة للمضاربة. مستعملين فواتير وهمية ومزورة. ليتم توقيف السائق وفتح تحقيق معمق في القضية، أفضى إلى توقيف شخصين أخرين فيما بقي الشخص الرابع في حالة فرار.

المتورطون تتراوح أعمارهم بين 35 و54 سنة، بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تحرير محضر في حق المعنيين من أجل جنحة المضاربة. تحويل المواد الأولية المدعمة عن مقصدها الإمتيازي، إعادة بيع المادة الأولية المدعمة التى تم إقتناؤها. بالإضافة كذلك إلى تحرير فواتير وهمية مزورة، ممارسة نشاط تجاري غير قار دون التسجيل في السجل التجاري.

كما قامت ذات المصالح بتقديم المتورطين أمام النيابة المختصة إقليميا. أين تم إحالة ملف القضية والأطراف تبعا لإجراءات المثول الفوري على قاضي الحكم. الذي أمر بإيداع المتهمين الحبس من أجل الجرائم السالفة الذكر.