باتنة: الإطاحة بشبكة لتهريب المركبات ومحركات السيارات

تمكن أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني ببريكة ولاية باتنة. من إحباط عملية تهريب بضاعة أجنبية بإستعمال وسيلة نقل.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد تم توقيف 04 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 30 سنة ينحدرون من ولاية المسيلة.

العملية تمت أثناء قيام أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني ببريكة بدورية عبر الإقليم ووضع نقاط مراقبة. على إثرها تم توقيف 03 مركبات تسير خلف بعضها ومراقبة وثائقها الإدارية وتفتيشها تفتيشا أمنيا. ليتم العثور بالمركبة الأولى نوع سيتروان على محركين الأول نوع رونو 1.9 الطاقة مازوت. بالإضافة كذلك إلى الثاني نوع بيجو 1.6 HDI الطاقة مازوت وبالمركبة الثانية نوع بيجو 406 على محركين الأول نوع بيجو 1.6 HDI. والثاني بيجو طاقة بنزين المركبة الثالثة نوع رونو كونقو. تم كذلك العثور على محرك واحد نوع بيجو بوكسار. ليتم توقيف المشتبه فيهم واقتيادهم إلى مقر الفرقة لإستكمال إجراءات التحقيق.

تم تسليم المحجوزات إلى مصالح الجمارك مع تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.