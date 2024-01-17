باتنة: الإطاحة بعصابة إرتكبت 10 عمليات لسرقة المواشي

أطاحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوادي الشعبة ولاية باتنة بعصابة مكونة من ثلاثة أشخاص ينحدرون من مناطق مختلف من الولاية. بتهمة سرقة المواشي.

أفراد الشبكة يبلغون من العمر 26 و 28 سنة، مسبوقين قضائيا وينشطون في سرقة المواشي عبر إقليم ولاية باتنة. باستعمال العنف والتهديد والاعتداء والكسر بتوافر ظرف الليل واستحضار مركبة.

العملية الأخيرة مكّنت من حجز المركبة المستعملة في الجريمة مع استرجاع قطيع مكون من رؤوس ماعز. وتمت بتاريخ 12 جانفي فور تلقي الفرقة الإقليمية للدرك الوطني وادي الشعبة مكالمة هاتفية من طرف أحد مربي المواشي “الضحية” بقرية كوندورسي بلدية وادي الشعبة. على الساعة 03:00 صباحا، مفادها تعرضه لسرقة رؤوس ماعز (عنزات وجديان).

على الفور تم تفعيل مخطط محاربة ظاهرة سرقة المواشي للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني باتنة. غلق جميع المنافذ وتوقيف أفراد الشبكة، مع تشكيل دورية والتنقل إلى مكان السرقة للقيام بالمعاينات اللازمة حيث تم تحديد مسارهم.

وبالتنسيق مع الوحدات المجاورة، تم توقيف السيارة المشتبه فيها نوع رونو كومبيس وتوقيف المشتبه فيهما المسمى “ن ي” البالغ من العمر 27 سنة والمسمى “ن ز” البالغ من العمر 26 سنة مبحوث عنه. كما تم حجز مفك براغي يستعمل في الاعتداء على الضحايا وتوقيف المسمى (م ح) البالغ من العمر 28 سنة مبحوث عنه. من أجل تهمة الضرب والجرح العمدي وحمل سلاح محظور وصادر في حقه أمر بالقبض. من أجل تهمة عبور الشريط الحدودي بطريقة غير شرعية.

كما أن هذه العملية النوعية مكنت من حل 10 قضايا قامت بها هذه العصابة. حيث ارتكبوا 10 سرقات استهدفت مربي المواشي عبر مناطق مختلفة من الولاية خلال فترة شهرين الأخيرة.