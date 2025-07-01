باتنة: الإطاحة بـ 4 أشخاص من بينهم 3 نسوة بتهمة السحر والشعوذة

تمكنت مصالح الأمن الحضري الخارجي وادي الماء بولاية باتنة، من الإطاحة بـ 04 أشخاص. من بينهم 3 نسوة متورطين في ممارسة طقوس السحر والشعوذة ومهنة العرافة. مع تدنيس المصحف الشريف.

العملية جاءت في إطار محاربة مختلف أشكال الجريمة بشتى أنواعها، لاسيما الجرائم التي تمس بالقيم الدينية. وبناءا على معلومات مؤكدة واردة لعناصر الأمن الحضري الخارجي وادي الماء مفادها قيام إمرأة بإستغلال مسكنها العائلي كوكر لممارسة طقوس السحر والشعوذة.

وبعد استغلال المعلومة وإعداد خطة أمنية محكمة ، واستصدار اذن بالتفتيش الصادر عن السيد وكيل الجمهورية لمسكنها العائلي. تم توقيف المشتبه فيها، البالغة من العمر 38 سنة، رفقة 03 أشخاص، من بينهم إمرأتين ، تتراوح أعمارهم بين 36 و 52 سنة ، مع ضبط و حجز مجموعة الطلاسم و التمائم، مصحف شريف مدنس، أدوات وعقاقير تستعمل في ممارسة طقوس السحر و الشعوذة، صور شمسية لكلا الجنسين. بالإضافة كذلك إلى أغراض و أدوات تستغل في ممارسة مهنة السحر والشعوذة . مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر ب 84000 دج و العملة الاجنبية يقدر بـ50 اورو من عائدات ممارسة طقوس السحر و العرافة. حيوانات مجففة تستغل في ممارسة طقوس السحر.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

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