باتنة: الإطاحة بـ5 أشخاص من بينهم فتاتين بتهمة التهديد بالتشهير عبر الفايسبوك

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بولاية باتنة من الإطاحة بـ 5 أشخاص من بينهم فتاتين قاموا بالتهديد بالتشهير عبر مواقع التواصل الإجتماعي. متبوع بالإبتزاز مقابل الحصول على منافع مالية.

العملية جاءت بناء على شكوى تقدم بها مواطن لعناصر فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بأمن ولاية باتنة. بخصوص تعرضه للتهديد بالتشهير بصوره عبر مواقع التواصل الإجتماعي متبوع بالإبتزاز مقابل الحصول على منافع مالية، من قبل أشخاص مجهولين. على الفور تم فتح تحقيق في القضية مع تكثيف الأبحاث و التحريات. أين تم التوصل للمشتبه فيهم، البالغ عددهم 5 أشخاص. من بينهم فتاتين ، تتراوح أعمارهم بين 28 و 43 سنة، مع إسترجاع الهواتف النقالة المستعملة في إرتكاب الجرم.

بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المحلية.

