باتنة.. الإطاحة بمروجي مهلوسات وحجز أزيد من 1100 قرص ” بريقابالين “

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمعذر ولاية باتنة، بعد وضع خطة محكمة من الإطاحة بجمعية أشرار تتكون من 03 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و 34 سنة يحترفون بيع وترويج الأقراص المهلوسة وهذا بتاريخ 06 نوفمبر الجاري.

وحسب بيان لذات السلك الأمني، العملية تمت بعد رصد تحركات المشتبه فيهم وتحديد مكان تواجدهم. وبعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان. أين تم توقيف المشتبه فيه المسمى (ب هـ) والمشتبه فيه المسمى (ش ا) على متن سيارة نوع رونو 05. اللذان حاولا الفرار مع رفض الامتثال لإنذار التوقف الصادر عن أفراد الفرقة المحلية.

كما تم التنقل إلى مسكن المشتبه فيه (م م) –يضيف البيان-، حيث أسفرت عملية التفتيش على العثور على كيس. به 1103 قرص مهلوس نوع بريقابالين 300 ملغ وخنجرين نوع ثلاثة نجوم ( اوكابي). وضبط بحوزة المشتبه فيه مبلغ مالي قدره 21200 دج من مختلف الفئات الورقية من عائدات البيع.

حيث فتحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمعذر ، تحقيقا في القضية، وسيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.

يشار أن المشتبه فيهم متورطون في تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة مخالفة الأحكام المتعلقة بالمراقبة التقنية والأمنية للحيازة والاقتناء وتسليم وعرض وتوزيع أدوية ذات خصائص عقلية دون سند قانوني (1103 قرص مهلوس نوع بريغا بلين 300 ملغ )، جنحة تهريب مواد صيدلانية محظورة، جنحة حيازة سلاح أبيض بدون مبرر شرعي، جنحة رفض الامتثال لإنذار التوقف الصادر عن الأعوان والحاملين للشارات الخارجية الظاهرة والدالة على صفتهم.